Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki fırın ve pastanelere yönelik düzenlediği denetimleri sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü personeli ile gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen, paketleme ve çalışma kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı.

Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki fırın ve pastanelere yönelik düzenlediği denetimleri sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü personeli ile gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen, paketleme ve çalışma kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı.

Kuşadası Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla fırın ve pastanelere yönelik denetim düzenledi. Gıda güvenliği ve kalitesinin kontrolüne dair yönetmelik ile yapılan denetimde işletmelerin imalathane bölümlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi. Kullanılan ürünlerin son tüketim tarihlerine de bakılan denetimde işletmelerin ruhsatları ve çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu da incelendi. Denetim sonucunda kentteki pastane ve fırınlarda hijyen ve sağlık koşullarına uygun olarak üretim yapıldığı ve mevzuata uygun ürünler kullanıldığı tespit edildi. Ekipler, mekân sahipleri ve çalışanlarına titiz ve sağlık koşullarına uygun çalışmalarından dolayı teşekkür etti.