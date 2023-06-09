Kuşadası Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara ihtiyaç duydukları bakımı ev ortamında sağlayabilmek amacıyla kurulan “Evde Bakım Birimi” büyük bir titizlikle hizmet vermeye devam ediyor. Evde Bakım Birimi, ihtiyaç duyan vatandaşların kişisel bakımları ile ev temizliklerini yapıyor.

Kuşadası Belediyesi’nin yatağa bağımlı, yaşlı veya engelli olmaları nedeniyle ev işlerini ve kişisel bakımlarını yapmakta güçlük çeken hemşehrileri için kurduğu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Evde Bakım Birimi çalışmalarını sürdürüyor. 13 kişiden oluşan ekip ayda ortalama 320 haneye ziyarette bulunarak ihtiyaç duyan kişilerin ev temizliklerini ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor. Her gün ortalama 16 evi ziyaret eden Evde Bakım Birimi personeli, gördükleri tadilat ve tamirat işlerini Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildiriyor. Yapılan başvuruların ardından sosyal incelemesi tamamlanan ve hizmetten yararlanmaları uygun görülen kişiler ise aldıkları hizmetten oldukça memnun. Evde Bakım birimi aynı zamanda kent sakinlerine daha kaliteli ve iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla kısa süre içerisinde kadrosunu genişletmek için çalışıyor.

Ege Mahallesi’nde oturan ve uzun süredir evde bakım hizmetinden yararlanan Emine Çetinkaya, evde bakım ekibinin ev temizliği için haftada bir gün geldiğini ve çok memnun olduğunu belirterek “Kuşadası Belediyesi’ne bu hizmeti bize sunduğu için çok teşekkür ederim. Yaşımdan ve bundan kaynaklı rahatsızlıklarımdan dolayı ev temizliği yapmak benim için zor oluyor. Sosyal Yardım İşleri Evde Bakım ekibi sayesinde işimiz çok kolaylaşıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.