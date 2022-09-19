Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eş zamanlı olarak birçok mahallede eskiyen yolları yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt dökümü, sathi kaplama, kilit parke ve begonit taşı döşemesi gerçekleştiriyor.

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eş zamanlı olarak birçok mahallede eskiyen yolları yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt dökümü, sathi kaplama, kilit parke ve begonit taşı döşemesi gerçekleştiriyor.

Kentin farklı mahallelerinde alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol yapım işlerine de devam ediyor. Ekipler tarafından Meram Sitesi’nin eskiyen kilit parke taşlarının söküm işlemi sürdürülüyor. Kirazlı Mahallesi’nde bulunan Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nün önündeki yolu yenileyen ekipler, bir yandan da Uydukent’te yaklaşık 16 bin metrekarelik bir alanda sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin eski Kuşadası olarak adlandırılan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinde de çalışmaları son sürat devam ediyor. Kıbrıs Caddesi, Buyral Sokak, Şoförler Sokak, Şimşek Sokak, Zafer Sokak, Yıldız Sokak, Keskin Sokak, Uğurlu Çıkmazı, Değirmen Sokak’ taki çalışmalarını tamamlayan ekipler, Samarali ve Güzel sokaklara yağmur suyu hattı döşüyor. Yalçın Sokak’ta ise eskiyen asfalt sökülüyor. Soysal Sokak’ta da bölgenin tarihi dokusuyla uyumlu olan begonit taşları döşeniyor. Çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Hafta boyunca kentin yaklaşık 12 farklı noktasında çalışmalarını sürdüren ekipler ayrıca vatandaşlardan gelen talep üzerine programa alınan bölgelerde de asfalt, parke taşı ve kaldırım tamiratı çalışmaları yürütüyor. Bu çerçevede son olarak Türkmen, İkiçeşmelik, Davutlar Ege ve Kadınlar Denizi mahallelerinde ASKİ, Aydem, doğalgaz ve iletişim firmalarının çalışmalarından kaynaklı bozulmalar nedeniyle kilit parke taşı tamiratı yapıldı.