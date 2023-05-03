Kuşadası Belediyesi emekli olmaya hak kazanan personel için veda yemeği düzenledi. Gecede Başkan Ömer Günel tarafından uzun yıllar Kuşadası’na hizmet ettikten sonra ikinci baharlarını yaşamaya başlayan personele, teşekkür plaketi verildi.

Kuşadası Belediyesi, bu yıl emekli olan 90 personeli onuruna özel bir gece düzenleyerek veda yemeği verdi. Veda yemeğine, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Zaman zaman duygulu anların yaşandığı gecenin sonunda, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından emekli olan personele Kuşadası Belediyesi’ne verdikleri hizmetten ötürü teşekkür plaketi verildi.

Gecede, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra emekli olan Neşe Karahamehmet de personel adına bir konuşma yaptı. Uzun yıllar Kuşadası’na hizmet ettikleri için çok mutlu olduklarını belirten Karamehmet, “Başkanımız Ömer Günel’e bizi böylesine güzel bir yemekte bir araya getirdiği için arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim” dedi.

Belediyeciliği bir hizmet gemisine benzettiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Sizler Kuşadası Belediyesi’nde çalıştığınız sürede görevinizi yerine getirmek için birçok şeyden fedakarlık yaptınız. Bu nedenle sizleri hep hatırlayacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyecilik, zor bir iş kariyeri. Kuşadası’na ve halkına hizmet etmiş olmak kutsal bir görev. Tüm zorluklara rağmen ben kendimi çok mutlu hissederek bu görevi yapıyorum. Çünkü tüm zorluklara rağmen hemşehrilerimi mutlu gördüğümde tüm yorgunluğum gidiyor. Eminim ki siz de aynı hisleri yaşadınız. Hayatınızın ikinci baharında sizlere mutluluk, huzur ve sağlık diliyorum” diye konuştu.