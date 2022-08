Kuşadası Belediyesi kentin farklı noktalarında 7/24 mesai yapmaya devam ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çınar Mahallesi’nde detaylı bakım çalışması gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahallelerde de bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Son 3 yılda bakıma alınan ve yeni yapılan 52 parkla birlikte kente toplamda 252 bin 765 metrekare yeşil alan kazandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Çınar Mahallesi’nde detaylı çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada ekipler tarafından parkların genel temizliği yapılarak eskiyen banklar yenileriyle değiştirildi. Ardından yabani ot kesimi ve ağaçların budaması yapıldı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, bölgede gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari Kuşadası’nın daha bakımlı ve yeşil bir kent olması için çok çalıştıklarını belirterek, “Ekiplerimiz kent sakinlerinin hak ettikleri şekilde yaşamaları için her sokağı ve mahalleyi titizlikle temizleyip, gerekli bakım çalışmalarını yapıyor. Her birimimiz tıkır tıkır çalışıyor. Kuşadası’nda 3 senede çok güzel çalışmalar yaptık. Çınar Mahallesi’nde de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gereken bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Her yer pırıl pırıl oldu. Ekiplerimize emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.