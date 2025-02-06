Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2’inci yılında ‘Deprem ve Afet Önlemleri’ isimli söyleşiye ev sahipliği yaptı. Etkinliğe katılan Kuşadası Belediyesi Afet İşleri Müdürü ve Jeoloji Mühendisi Edip Adanalı, "Kuşadası’nda muhtemel bir deprem ve diğer doğal afetlere karşı her türlü önlemi alıyoruz" dedi.

Etkinlik, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anılmasıyla başladı. Söyleşi öncesinde depreme Antakya’daki evinde yakalandıktan sonra enkaz altından kurtarılan, Türkiye’nin ilk 3 boyutlu mozaik sanatçısı Menel Hüzmeli’nin yaşadıklarını anlatan bir belgesel gösterimi yapıldı. Belgesel, salondakilerin duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Aynı zamanda ‘Cennetin Hediyesi’ isimli 500 bin taştan oluşan 1 ton ağırlığındaki eserin de sahibi olan Menel Hüzmeli, belgesel gösteriminden sonra yaptığı konuşmada, "Ben o süreci çok zor atlattım. Bütün mahallem, çevrem yok olmuştu. Ailemle enkaz altında kaldığımda, zamanın ve mekanın yok olduğunu tecrübe ettim. Soğuk, yağan yağmur, çaresizlik ve gelen çığlıklar korkunç bir deneyimdi. Depremde eserim de zarar gördü" dedi.

Mozaik sanatçısı Menel Hüzmeli’nin ardından söz alan Kuşadası Belediyesi Afet İşleri Müdürü ve Jeoloji Mühendisi Edip Adanalı ise son günlerde Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik sonucunda, Santorini Adası’nın bulunduğu bölgede meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Depremlerin ‘Güney Ege Magmatik Kuşağı’ adı verilen yerde yaşandığını belirten Edip Adanalı, "Öncelikle depremler tektonik değil, magmatik kaynaklı. Çünkü yerin yaklaşık 5 kilometre altında gerçekleşiyor" dedi.

Kuşadası Belediyesi’nin kentte yaşanacak bir deprem veya diğer doğal afetlere karşı gerekli olan her türlü önlemi almaya devam ettiğini ifade eden Edip Adanalı, "Öncelikle 2020 yılındaki İzmir depreminden sonra hemen Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurduk. Daha sonra Kuşadası’ndaki tüm binaların kolon-kiriş ölçümlerini yaparak hasarlı olanları tespit ettik. Başkanımız Ömer Günel bu konuda çok hassas ve titiz davranıyor. Ayrıca bölgemizde Afet İşleri Müdürlüğü’nü kuran ilk belediye olduk. Toplanma alanlarının sayısını 77’e yükselttik. Deprem Acil Eylem Planımız hazır. Dört tane de barınma alanımız bulunuyor" diye konuştu.