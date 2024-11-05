Kuşadası Belediyesi, kentteki yeşil alanları artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Değirmendere Mahallesi’nde bulunan bir parkın yenileme çalışmalarına başlandı.

Kuşadası Belediyesi “Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü park yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Son 5 yılda kente 340 bin 706 metrekare yeni yeşil alan kazandıran Kuşadası Belediyesi’nin çalışmaları sayesinde, kentte çocukların keyifli vakit geçirirken sosyalleşebileceği alanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Değirmendere Mahallesi, Kirazlı yolu 4’üncü Sokak’ta bulunan parkta yenileme çalışması başlattı.

Toplam 1580 metrekarelik alanda yürütülen çalışmada parkın otomatik sulama sistemleri, aydınlatmaları, kent mobilyaları ve çocuk oyun gurubu tümüyle yenilenecek. Yürüyüş yollarının da yapılacağı parkta, yeşil alan miktarı arttırılacak. Çalışmalar, zemine çim döşenmesi ve parkın etrafının çitle çevrilmesinden sonra tamamlanacak. Böylece Değirmendere Mahallesi yeni bir parka daha kavuşmuş olacak.