Kuşadası Belediyesi’nin Davutlar Mahallesi’nde 40 milyon lirayı aşan yatırımla başlattığı üstyapıyı yenileme çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 7 sokağın daha kilit parkeyle kaplanması için başlatılan çalışmanın kısa sürede tamamlanması için ekipler yoğun bir mesai harcıyor.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Kuşadası Belediyesi’nin yaptığı yatırımlar sayesinde alt ve üstyapıyla ilgili köklü sorunları çözüme kavuşan Davutlar Mahallesi’nde yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bir yılda gerçekleştirilen çalışmalarla 32 bin metrekaresi kilit parke, 27 bin metrekaresi sıcak asfalt olmak üzere toplam 59 bin metrekare yeni yol kazandırılan Davutlar Mahallesi’nde, son olarak 7 sokağı kapsayan 13 bin 300 metrekarelik bir alana daha kilit parke taşı döşeniyor. Bu kapsamda Küçük Yağcı Sokak’taki 1700 metrekarelik alanda çalışmalarını tamamlayan ekipler, Kutlu Sokak’ın üstyapısını yeniliyor. Bayramoğlu Sokak’ta ise terasman kazısı yapılıyor. Kilit parke taşı döşeme çalışması Muhtar M. Özcan, 6651, Uyar ve Bavik sokaklar ile devam edecek.