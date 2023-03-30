Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi’nde bulunan belediye ek hizmet binası önünde iftar yemeği düzenledi. 600 kişilik iftar yemeğinde bir araya gelen mahalle sakinleri hep birlikte oruçlarını açtı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi ek hizmet binası bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinde yüzlerce Kuşadalı bir araya geldi. İftar yemeğine Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar, Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ve Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol ile Davutlar Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu katıldı. İftara katılan mahalle sakinleri oruçlarını dualar eşliğinde açtı.

Kuşadası Belediyesi tarafından verilen iftar yemekleri, 4 Nisan Salı günü Güzelçamlı Mahallesi Belediye Hizmet Binası önünde, 10 Nisan Pazartesi günü İkiçeşmelik Mahallesi Kardeş Şehirler Parkı’nda, 13 Nisan Perşembe günü Hacıfeyzullah Mahallesi Yedieylül İlkokulu önünde 17 Nisan Pazartesi günü ise İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı El Heykeli önünde devam edecek.