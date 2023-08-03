Kuşadası Belediyesi tarafından Yeni Hizmet Binası’nın önünde kente kazandırılan yeşil alan, Kuşadalı çocuklara nefes oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, alanda oyun oynayan çocuklarla birlikte eğlendi.

Hayata geçirdiği projelerde çocuklara verdiği önem ile dikkat çeken Kuşadası Belediyesi tarafından Yeni Hizmet Binası önünde kente kazandırılan yeşil alan Kuşadalı çocukların gözdesi haline geldi. Sıcaklıkların artmasını fırsat bilerek alanda oyun oynamaya gelen çocuklara Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da eşlik etti. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile sohbet ederek oyun oynayan minikler Belediye Başkanı Ömer Günel’den top talep etti. Miniklerin taleplerini geri çevirmeyen Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Başkan Ömer Günel adına çocuklara rengarenk toplarını hediye ederek yüzlerini güldürdü. Hediyelerini alan çocuklar, ‘’ Başkanımız Ömer Günel’i çok seviyoruz, toplar için çok teşekkür ederiz’’ dedi.