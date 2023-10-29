Yaz boyunca düzenlediği kültür sanat etkinlikleriyle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, ünlü rapçi Ceza’nın sahne alacağı konser ile yaza veda edecek.

Aydın’ın önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası’nda yaz boyunca çeşitli konser ve festivallere ev sahipliği yapan Kuşadası Belediyesi, "Yaza veda konseri" düzenleyecek. Ünlü rap sanatçısı Ceza’nın sahne alacağı konser, 30 Ekim Pazartesi günü saat 21.00’de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Kuşadası’nın ve çevre bölgelerin müzikseverlerini ağırlayacak olan konser, unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanırken, Kuşadası Belediyesi tüm vatandaşları konsere davet etti.