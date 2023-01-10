Kuşadası Belediyesi, 2022 yılında toplam 18 milyon 415 bin TL’lik yatırımla kente 85 bin 475 metrekare yeşil alan kazandırdı. Daha yeşil bir kent oluşturma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca farklı mahallelerde sürdürdüğü eş zamanlı çalışmalarla 26 yeni parkın ve yeşil alanın yapımını tamamlarken 25 park ve yeşil alanı ise bütünüyle yeniledi.

Kuşadası Belediyesi, 2022 yılında toplam 18 milyon 415 bin TL’lik yatırımla kente 85 bin 475 metrekare yeşil alan kazandırdı. Daha yeşil bir kent oluşturma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca farklı mahallelerde sürdürdüğü eş zamanlı çalışmalarla 26 yeni parkın ve yeşil alanın yapımını tamamlarken 25 park ve yeşil alanı ise bütünüyle yeniledi.

Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından büyük bir değişim sürecine giren Kuşadası’nda yeşil alan miktarı her geçen yıl artıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilerek yapımı ve yenilenmesi tamamlanan parklar ve yeşil alanlar, 7’den 70’e tüm kesimlerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıyor. Peyzaj tasarımları, oturma ve oyun grupları, yürüyüş yolları ve spor aletleri ile Kuşadalılara açık havada vakit geçirme ve spor yapma olanağı sunan parklar, modern ve estetik görünümleri ile de dikkat çekiyor.

Son dört yıldır sürdürdüğü çalışmalarla Kuşadası’nın farklı noktalarına 8 bin 955 ağaç diken Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2022 yılında diktiği ağaç sayısını son 3 yılda diktiği ağaç sayısının iki katına çıkararak bir rekora imza attı. Kuşadası’nda bulunan yeşil alan miktarını artırmak için 2022 yılında toplam 18 milyon 415 bin TL’lik yatırım yapan Kuşadası Belediyesi, bir yıllık sürede kente 55 bin 235 bin metrekaresi yeni yapılan, 30 bin 240 metrekaresi ise bütünüyle yenilenen olmak üzere toplam 85 bin 475 metrekare park ve yeşil alan kazandırdı.

Kuşadası Belediyesi, kent merkezinde ve merkeze uzak mahallerde sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra yaptığı bir protokolle Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yetki alanında bulunan 17 kilometrelik çevre yolunun refüj ve kavşaklarının bakımını da üstlendi. Düzenli olarak bakımı gerçekleştirilen refüj ve kavşaklarda gerçekleştirilen peyzaj çalışması ile çevre yolu modern bir görünüme kavuşturuldu. Kente giriş ve çıkışlarda ziyaretçilerini daha estetik bir görünümle karşılamaya başlayan çevre yolu düzenlemesi büyük beğeniyle karşılandı.