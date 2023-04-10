Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-14 yaş arasındaki çocuklarına haftalık olarak beslenme desteğinde bulunmayı sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından son olarak bin 142 ailenin çocuklarına beslenme desteği ulaştırıldı.

Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Kuşadası Belediyesi, “Beslenme Saati” projesine hız kesmeden devam ediyor. Projede her hafta Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Güvercin Masaya yapılan başvurular sonrası belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocuklarına 5 günlük beslenme desteği veriliyor. Öğrencilerin okuldaki beslenme saatinde çantalarında mutlaka bulunması gereken çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin yer aldığı beslenme desteği, belirlenen dağıtım noktalarda ailelere teslim ediliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan beslenme paketleri son olarak ihtiyaç sahibi 1142 aileye daha ulaştırıldı. Kuşadası Belediyesi’nin projesine ihtiyaç sahibi öğrencilerin aileleri, beslenmecantasi.kusadasi.bel.tr adresi veya 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabiliyor.