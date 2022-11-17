Kuşadası Belediyesi kent merkezinde bulunan Atatürk büstünün ardından Davutlar Mahallesi’nde bulunan Atatürk büstünü de aslına uygun olarak restore etti. Restorasyon çalışması Güzelçamlı Mahallesi Demokrasi Meydanı’nda yer alan Atatürk büstü ile sürüyor.

Kuşadası Belediyesi kent merkezinde bulunan Atatürk büstünün ardından Davutlar Mahallesi’nde bulunan Atatürk büstünü de aslına uygun olarak restore etti. Restorasyon çalışması Güzelçamlı Mahallesi Demokrasi Meydanı’nda yer alan Atatürk büstü ile sürüyor.

Kuşadası Belediyesi, Atatürk Meydanı’nda bulunan ve ulusal bayramlarda resmi törenlere ev sahipliği yapan Atatürk büstünden sonra Davutlar Mahallesi meydanında bulunan Atatürk büstünü de aslına uygun olarak restore etti. Çalışmalarda Kuşadası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde görevli restoratör ve sanat tarihi uzmanı Ersin Serçek tarafından heykelin çatlayan, kırılan ve boyası bozulan kısımlarına gerekli yama işlemleri yapıldıktan sonra yeniden boyandı. Yenileme işlemi sonrası Davutlar Mahallesi’ne yakışan bir görünüme kavuşan Atatürk büstü, bölge sakinleri tarafından beğeni ile karşılandı. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları Güzelçamlı Mahallesi Demokrasi Meydanı’nda bulunan Atatürk büstü ile devam ediyor.