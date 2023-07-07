Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimlerine ve ebeveynlerin bilgilendiriyor sürecine katkıda bulunmak amacıyla kente kazandırılan Anne-Baba Çocuk Merkezi’nde eğitim ve atölye çalışmaları sürüyor. Merkezde haftada bir gün ücretsiz olarak düzenlenen Gebeliğe ve Doğuma Hazırlık Akademisi kurslarında Kuşadası Belediyesi’nde görevli hemşireler tarafından, anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik geçirmesini sağlamak amacıyla eğitim veriliyor.

İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Cafer Kotan Parkı’ndaki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi’nde Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Anne-Baba Çocuk Merkezi, her hafta Çarşamba günleri anne adaylarını misafir ediyor. Merkezde anne adayları için alanında uzman hemşireler tarafından ücretsiz olarak doğum korkusunun azaltılması, yeni doğan bebek bakımı ve bebeklerde ilk yardım gibi konularda aydınlatıcı bilgiler ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Gebeliğe ve Doğuma Hazırlık Akademisi tarafından sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seans şeklinde verilen kurslarda anne adayları, hamilelikte ve doğum sonrasında yaşayacağı fiziksel ve psikolojik değişimlere hazırlanıyor. Aynı zamanda anne adayları kurs çerçevesinde uzmanlar eşliğinde hamilelik ve nefes egzersizi de yapıyor. Dört hafta süren kurslara katılım sağlayan anne adaylarına, kursu tamamlamasının ardından içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik ve yeni doğan takımının bulunduğu ’Hoş Geldin Bebek Bakım Çantası’ hediye ediliyor. Ayrıca anneleri ile birlikte kursa gelen çocuklar, kurs süresi boyunca merkezde bulunan oyun odasında çocuk gelişim uzmanları eşliğinde çeşitli etkinlik ve aktivitelere katılabiliyor.

Anne-Baba Çocuk Merkezi’nde sınırlı sayıda katılım sağlanan etkinlik, atölye ve kurslara kayıtlar 444 71 14 numaralı Güvercin Masa çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.