Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları anında giderebilmek amacıyla 2021 yılında kurulan Acil Müdahale Birimi 7/24 esasına göre sürdürdüğü mesai ile 2024 yılında kendilerine iletilen 2 bin 55 talebin 1929’unu çözüme kavuşturdu.

Kuşadası genelinde yaşanabilecek olumsuzluklarda vatandaşlardan gelen talepleri anında giderebilmek amacıyla 1 Mart 2021 tarihinde kurulan Acil Müdahale Birimi 3 yıldan bu yana vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden 19 personelle görev yapan birim, 2024 yılında bozulan yol ve kaldırımların tamiratından, ağaçların budanmasına, sokakların temizliğinden parkların bakımına kadar birçok farklı alanda gelen 2 bin 505 talebi yanıtladı. Bu taleplerden 1929’u kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulurken 126 talep ise ilgili kurumlara iletildi.

Yol bakım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra elektrik, su, kanalizasyon, internet, telefon, doğal gaz alanında faaliyet gösteren ilgili alt yapı kurumları tarafından yürütülen çalışmalar başta olmak üzere yollarda meydana gelen hasar ve bozulmalar Acil Müdahale Birimi ekipleri tarafından en kısa süre içerisinde gideriliyor. Acil Müdahale Birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kent sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Birimin özellikle havanın aşırı yağışlı olduğu günlerde, kent genelindeki yağmur suyu hattı mazgallarında, yollarda ve yol kenarlarında yaptığı temizlik ve bakım çalışmaları, yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçiyor.

Acil Müdahale Koordinatörlüğüne Güvercin Masa, WhatsApp ihbar hattı, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla ulaşılabiliyor.