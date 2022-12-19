Kuşadası Belediyesi, üreticiden satın aldığı 3 ton mandalinayı ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtarak hem çiftçilerin hem de hemşehrilerinin yüzünü güldürdü. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Ekonomik açıdan alım gücünün her geçen gün düştüğü ülkemizde sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek her kesime destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kuşadası Belediyesi, üreticiden satın aldığı 3 ton mandalinayı ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtarak hem çiftçilerin hem de hemşehrilerinin yüzünü güldürdü. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Ekonomik açıdan alım gücünün her geçen gün düştüğü ülkemizde sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek her kesime destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin olumsuz etkilerinin kentte en az seviyede hissedilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Havaların soğumasıyla birlikte ihtiyaç sahibi aile ve bireylere yakacak yardımında bulunan Kuşadası Belediyesi, şimdi de Davutlar Mahallesi’nde faaliyet gösteren yerel üreticilere destek olmak amacıyla satın aldığı 3 ton mandalinayı ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hanelere ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Üç kilogramlık paketler halinde hazırlanan mandalinalar dağıtımın ilk gününde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İkiçeşmelik, Hacıfeyzullah ve Camiatik mahallelerinde oturan ailelere ulaştırıldı.

‘Kış mevsimi boyunca devam edecek’

Kuşadası’nda yaşayan her kesimden sorumlu olduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Maalesef ülkemiz ekonomik açıdan bir krizle baş başa. Bu durum üreticinin mahsulünü elden çıkarmasını, hemşehrilerimizin de satın almasını etkiliyor. Özellikle ihtiyaç sahibi aileler her zamankinden daha zor durumda. Kuşadası Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edip eğitim desteği, gıda kolisi ve yakacak gibi yardımlarımıza bir yenisini daha ekledik. Kış mevsimi boyunca üreticiden satın alacağımız yaklaşık 25 ton mandalinayı ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ulaştırarak hem çiftçimizin hem de hemşehrilerimizin yüzünü güldüreceğiz” diye konuştu.