Yaşama geçirdiği hayvan dostu çalışmalar ile tüm Türkiye’ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanlarına sunduğu barınma, beslenme, kısırlaştırma ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra, can dostların sahiplendirilmesine de aracılık ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi tarafından 2024 yılında 189 kedi ve 337 köpek ömürlük sıcak yuvaya kavuşturuldu.

Sokak hayvanlarıyla ilgili yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi yolunda bulunan Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yıl boyunca binlerce sahipsiz kedi ve köpeğin bakım ve sorumluluğunu üstleniyor. Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından kapasitesi ve uzman personel sayısı artırılan, tıbbi ve fiziki şartları da geliştirilerek hem can dostlar hem de ziyaretçiler için keyifli bir yaşam alanı haline getirilen merkezde, bir tane de kedi tedavi ünitesi bulunuyor.

Can dostlar için müzik yayını da yapılarak notaların tedavi edici ve sakinleştirici gücünden yararlanılan Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, haftanın her günü 11.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Kuşadası Belediyesi, kentte kedi veya köpek sahibi olmak isteyenlerin akıllarına ilk gelen yer olan merkez aracılığıyla, 2024 yılında toplam 526 can dostu sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu.