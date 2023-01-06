Kuşadası Belediyesi, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle geçimini sürdürmekte zorlanan hemşehrilerini 2022 yılında da yalnız bırakmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yılda toplam 4 milyon 601 bin 502 liralık yardımda bulunarak bir rekora imza attı.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle geçimini sürdürmekte zorlanan hemşehrilerini 2022 yılında da yalnız bırakmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yılda toplam 4 milyon 601 bin 502 liralık yardımda bulunarak bir rekora imza attı.

Kuşadası Belediyesi, her yıl olduğu gibi 2022 yılında da kentteki ihtiyaç sahibi hemşehrilerinin yanında olmayı sürdürdü. İhtiyaç sahibi birey ve ailelere geçtiğimiz yıla göre 4 kat fazla yardımda bulunan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yakacak, soba, gıda paketi ve mandalina dağıtımına başladı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, çalışmalarda Kuşadası’nda yaşayan ihtiyaç sahibi ilk, orta ve lise dereceli okullarda eğitim gören toplam bin 529 öğrenciye 2 milyon 59 bin 481 lira kırtasiye desteğinde ve e nakdi yardımda bulunarak geçen yıldan 2 kat daha fazla talebe olumlu geri dönüş sağladı.

Kuşadası Belediyesi, yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla gerçekleştirilen Hoş Geldin Bebek ziyaretleri ile 2022 yılında 280 bebeği ziyaret etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bebeklere içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik ve yeni doğan takımının bulunduğu özel olarak hazırlanmış çantalar hediye edilerek ailelerin yüzü güldürüldü.

Yıl boyunca ev eşyasından giysiye, gıda paketinden eğitim ve yakacak desteği ile barınmaya kadar birçok farklı alanda yardımlarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Güvercin Masaya yapılan başvurular sonrası belirlediği bin 745 ihtiyaç sahibi haneye 1 milyon 692 bin 442 liralık soba ve yakacak yardımında bulundu. Kentte havaların soğumaya başlamasıyla yapılan yakacak ve soba yardımları kış boyunca sürecek.

Kuşadası Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara ihtiyaç duydukları bakımı ev ortamında sağlayabilmek amacıyla çalışan "Evde Bakım Birimi” 2022 yılında da ihtiyaç duyan Kuşadalıların kişisel bakımları ile ev temizliklerini yapmayı sürdürdü. Yatağa bağımlı, yaşlı veya engelli olmaları nedeniyle ev işlerinde ve kişisel bakımlarını yapmakta güçlük çeken vatandaşlar için oluşturulan ekip, yıl boyunca 3 bin 687 kez hane ziyaretinde bulundu.