Kuşadası Belediyesi tarafından ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında 2024 yılının Ocak-Kasım ayları arasını kapsayan 11 aylık sürede 330 bebek ziyaret edildi. Ziyaretlerde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ailelere, özel olarak hazırlanan bebek çantaları hediye etti.

Kentte yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hoş Geldin Bebek ziyaretleri 2024 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ocak-Kasım ayları arasını kapsayan 11 aylık zaman diliminde 330 bebek ziyaret etti. Ziyaretlerde Ailelere Başkan Ömer Günel’in tebrikleri ve iyi dileklerini ileten ekipler, ayrıca içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik, ıslak mendil ve yeni doğan takımının bulunduğu özel olarak hazırlanmış çantalar hediye etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren ebeveynler Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti. Hoş Geldin Bebek hizmetinden yararlanmak isteyen aileler 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattını arayabilecek.