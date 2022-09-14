Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nun 2022-2023 dönemi kursiyer seçmeleri için kayıtlar devam ediyor. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan tarafından verilen eğitimlere katılmak isteyenler kendi yaş grubu için oluşturulmuş kategoriden seçmelere katılmak üzere kaydını yaptırabiliyor.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nun 2022-2023 dönemi kursiyer seçmeleri için kayıtlar devam ediyor. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan tarafından verilen eğitimlere katılmak isteyenler kendi yaş grubu için oluşturulmuş kategoriden seçmelere katılmak üzere kaydını yaptırabiliyor.

Farklı yaş gruplarını tiyatro ile buluşturmak ve yetenekli oyuncular yetiştirmek hedefi ile çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde çocuklara, gençlere ve yetişkinlere verilen tiyatro eğitimleri yeni dönemde de sürecek. Drama, Çocuk Tiyatrosu, Gençlik Tiyatrosu ve Yetişkin Tiyatrosu kategorilerinde başlayan kayıt süreci devam ediyor. Tiyatro eğitimlerine katılmak isteyenler 23 Eylül Cuma gününe kadar hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arası Kuşadası Belediyesi Tiyatro Birimi’ne başvurarak kayıt yaptırabilir. Kayıtların tamamlanmasının ardından yapılacak seçmelerde tiyatro eğitimlerine katılmaya hak kazanan kursiyerlere oyunculuk, diksiyon, doğaçlama, vücut eğitimi ve dans dersleri verilecek.