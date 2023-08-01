Kuşadası Belediyesi, Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile birlikte kentte mahalle statüsüne geçen köylerin, kırsal mahalle kimliğine geri döndürülmesi kararlaştırıldı. Belediye Başkanı Ömer Günel, “Gerçekten çok titiz ve adil bir çalışma gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm meclis üyeleri ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Kuşadası Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Tarihi Kervansaray’da yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların görüşüldüğü toplantıda, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için çok önemli bir karar alındı. 5216 sayılı Büyükşehir belediye kanunuyla birlikte mahalle statüsüne geçen köylerin oy birliğiyle kırsal mahalle kimliğine geri döndürülmesi kararlaştırıldı. Kararla ; Çınarköy, Caferli, Kirazlı, Yaylaköy ve Yeniköy’ün mevzi imar planları bulunan alanları hariç olmak üzere kırsal mahalle olarak belirlendi. Soğucak Mahallesi’nin ise imar planı bulunan alanlar dışında kalan kısmının kırsal yerleşik alan statüsüne geçti. Söz konusu mahallelerde, tarım ve hayvancılık için yapı izni olup da amacı dışı kullanım tespit edilirse Kırsal Yerleşik Alan dışında bırakılacak. Değerlendirme yapılırken altı mahallenin kent merkezine uzaklığı, sosyo-ekonomik durumu ve belediye hizmetlerine erişebilirliğine bakıldı. Kararla söz konusu mahallelere 2025 yılından itibaren bazı harçlardan belli oranda muafiyet ile su ve emlak vergisinde indirim sağlanacak.

Oylamadan sonra AK Parti Grubu adına söz alan Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden, “Bu karar, köylerimizin tarım ve hayvancılık faaliyetlerini devam ettirebilmesi için çok önemli. Köylülük zordur. Biliyorsunuz köylüler kolay para kazanamıyor. Köylünün ekonomik şartları o kadar iyi değil. Köylüyü desteklememiz lazım. Köylüye vereceğimiz destek tarımsal kalkınmanın ve hayvancılığın devam etmesi açısından da çok önemli. Bu nedenle başkanım ve değerli meclis üyeleri, önerimize göstermiş olduğunuz yaklaşım ve destek için sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güne ise kırsal yerleşim bölgelerinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için önemli bir kararın altına imza attıklarını belirterek, “Çok titiz bir çalışma yaparak adil bir karar aldığımızı düşünüyorum. Bu karara katkı koyan belediye meclis üyelerimize ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kırsal hayattaki yaşamı daha da kolaylaştıracak olan kararın hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.