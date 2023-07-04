Kuşadası Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında Millet İttifakı meclis üyeleri, Cumhur İttifakı meclis üyelerine kentin sorunlarının çözümü için ‘Birlik’ çağrısında bulundu.

Belediye Meclisi toplantısında konuşan Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uzun süredir Kuşadası’na yatırım yapmadığını ileri sürerken İyi Partili üye Hayati Atlı ise kent genelinde yaşanan aydınlatma sorununa dikkat çekti.

Kuşadası’nın bayram tatili boyunca 2 milyonu aşkın tatilciyi ağırladığını belirten Belediye Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, tatil süresince şehrin belirli bölgelerinde yaşanan trafik sıkışıklığından söz ederek sorunun çözümü için Karayolları Genel Müdürlüğünün kendi yetki ve sorumluluk alanında bulunan belirli bölgelerde çalışma yapmasını istedi.

Çiçek “Özellikle Kuştur ve Adakule kavşakları arasındaki kısa mesafenin sadece gidiş geliş olarak kullanılabilir olması trafiğin sıkışmasının en büyük sebeplerinden biri. Bahsetmiş olduğum kavşaklarda bir çalışma yapılması ve söz konusu yolun en azından 3 şeride çıkarılması gerekiyor. AK Parti Meclis grubunun desteğini rica ediyorum” dedi.

Belediye Meclis Üyesi ve İyi Parti Kuşadası İlçe Başkanı Hayati Atlı ise kentte yaşanan elektrik ve aydınlatma konusunu gündeme getirerek Cumhur İttifakı grubuna ‘kent için birlikte çalışalım’ çağrısı yaptı.