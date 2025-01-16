Kuşadası Belediyesi, kentin simge mekanlarından olan Balıkçılar Kahvesi’nde yenileme çalışmalarına başladı. Kısa sürede tamamlanacak çalışmayla Balıkçılar Kahvesi, ARYA A.Ş bünyesinde, pırıl pırıl bir tesis olarak kente kazandırılacak.

Danıştay 13’üncü Dairesi, geçtiğimiz aylarda, Balıkçılar Kahvesi ile ilgili S.S. Su Ürünleri Kooperatifi’nin mülk üzerinde herhangi bir hakkının olmadığına hükmetmiş ve yasal süreç netlik kazanmıştı. Kararın ardından Başkan Ömer Günel’in talimatı ile Kuşadası Belediyesi Ekipleri Balıkçılar Kahvesi’ni yenilemek için harekete geçti. Bu kapsamda alanda gerçekleştirilecek yıkım için anlaşmaya varılan uzman ekip çalışmalarına başladı. Alt kattaki esnafın en ufak bir zarar görmemesi için büyük bir titizlik içerisinde yürütülecek yenileme projesi kısa sürede tamamlanacak. Böylece Kuşadası’nın simge mekanlarından biri olan Balıkçılar Kahvesi, modern yüzüyle yepyeni bir işletme olarak ARYA A.Ş bünyesinde Kuşadalıların hizmetinde olacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Kuşadası’na yakışır modern bir balıkçılar kahvesini yakın zamanda kente kazandıracaklarını belirterek, "Kuşadası’nın simgelerinden biri olan Balıkçılar Kahvesi yeni modern yapısı ve hizmet anlayışı ile Arya A.Ş işletmesinde çok yakında hizmete başlayacaktır. Bugüne kadar kentimize kazandırdığımız tüm projelerde olduğu gibi yeni balıkçılar kahvesi de hemşehrilerimiz ve kentimize gelen yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezi olacaktır" dedi.