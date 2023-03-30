Kuşadası Belediyesi, kente yeni yeşil alan ve parklar kazandırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kısa süre önce Değirmendere Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı ile Davutlar Mahallesi’ndeki Yaşar Kemal ve Mustafa Altun Parkı’nın yapımını tamamlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yavansu, Kadınlar Denizi ve Güzelçamlı mahallelerine 3 yeni park daha kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

Kuşadası Belediyesi “Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü park yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl kente 18 milyon 415 bin TL’lik yatırımla 85 bin 475 metrekare yeşil alan kazandıran Kuşadası Belediyesi’nin çalışmaları sayesinde kentteki park ve yeşil alanların sayısı her geçen gün artıyor. Yeni parklarla Kuşadası, daha modern ve estetik bir görünüme kavuşurken çocuklar da hem aileleriyle birlikte sağlıklı bir ortamda vakit geçirme fırsatı buluyor hem de akranlarıyla doyasıya oynayabilmenin tadını çıkarıyor.

Değirmendere Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı’nın yapımını kısa süre önce bitirerek kente 4 bin 200 metrekare daha yeni yeşil alan kazandıran Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Davutlar Mahallesi’ndeki Yaşar Kemal ve Mustafa Altun Parkı’ndaki çalışmalarını da tamamladı. İçerisine çocuk oyun grupları, spor aletleri ve ailelerin rahatça oturup, dinlenebilecekleri kameriyeler yerleştirilen parklar, hem çocuklardan hem de Kuşadalılardan büyük beğeni aldı.

Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Altın Güvercin Müzik Parkı ile Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Nazar Boncuğu Parkı’nda da çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu’nun ardından ortaya çıkan müzik temalı heykellerin sergileneceği Altın Güvercin Müzik Parkı’nda ekipler tarafından yürüyüş yolları yapılıyor. Zeytin ağaçları da dikilen parktaki çalışmalar kısa süre sonra tamamlanacak. Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Nazar Boncuğu Parkı’nda ise zeminde hafriyat ve tesviye işlemleri tamamlandı. 500 metrekaresi yeşil alan olarak tasarlanan parkta, aydınlatma ve sulama sistemi kurulduktan sonra çocuk oyun grupları monte edilecek.

Öte yandan Yavansu Mahallesi’nde çocuklara trafik eğitimi vermek amacıyla 4 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Şehit Polis Fethi Sekin Parkı’nda da zeminde hafriyat ve tesviye işlemleri tamamlandı. Çevresine duvar örülen parkta şu an ekipler tarafından elektrikli araçların ilerleyeceği yollar ile bisikletliler ve yayaların kullanacağı yolları birbirinden ayıracak olan bordürlerin imalatı yapılıyor. Şehit Polis Fethi Sekin Parkı’ndaki çalışmalar, alanın çimle kaplanması, kaldırım imalatı, sıcak asfalt serimi ve kameriyelerin yerleştirilmesinin ardından tamamlanacak.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ayrıca endemik bitki ve nesli tükenmekte olan canlı türlerine ev sahipliği yapan oteller bölgesindeki Doğal Botanik Park’ı turizme kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmayı da bitirmek üzere. Botanik Park’ın çevresini yaklaşık 400 metre uzunluğunda çitle çeviren ekipler, ziyaretçilerin manzarayı rahatça izleyebilmesine imkan verecek olan seyir teraslarından 3’ünün de yapımını tamamladı.