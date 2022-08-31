Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen iki deprem, Sisam Adası’nda da hissedildi. Adada şu ana kadar can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen iki deprem, Sisam Adası’nda da hissedildi. Adada şu ana kadar can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 12.56’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve Sisam Adası’nda da hissedildi. Bu depremden 14 dakika sonra yine aynı bölgede saat 13.10’da 5.1 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi.

Sisam Emniyet Müdürlüğü’nün yanı sıra emniyetin tüm araçları adanın çevresinde hasar tespiti için inceleme yaparken, şimdiye kadar herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmediği açıklandı.