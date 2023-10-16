Kuşadası Belediyesi tarafından yaz sezonu boyunca düzenlenen birbirinden kaliteli kültür ve sanat etkinlikleri kente canlılık ve hareket kattı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, verimli bir turizm sezonu geçiren Kuşadası’nın kültür ve sanatla çok daha güzel bir turizm kenti haline geldiğini söyledi.

Düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri ile adından söz ettiren Kuşadası Belediyesi, 2023 turizm sezonunda da hız kesmedi. Tiyatro, müzik, heykel gibi sanatın farklı dallarına ilişkin etkinliklerini yıl boyunca sürdüren Kuşadası Belediyesi, özellikle turizm sezonunda gerçekleştirdiği organizasyonlarla kente büyük bir coşku oluşturdu. Kültür ve sanat etkinliklerinin merkezinde yer alan Balıkçılar Meydanı, Tarihi Kervansaray ve Güvercinada’da gerçekleşen klasik ve caz müzik konserleri sanatseverlere muhteşem atmosferlerde müzik dinleme olanağı sunarken Sokak Festivali ve Altın Güvercin Beste Yarışması ulusal düzeyde ilgi gördü.

Hayat sokağa taştı

Yaz sezonunda en çok ses getiren etkinliklerden biri bu yıl ikincisi düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali oldu. Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk tematik sokak festivali kentte 3 gün boyunca karnaval havası estirdi. ’Lezzet Sokakta’, ’Eğlence Sokakta’, ’Müzik Sokakta’ ve ’Sanat Sokakta’ başlıklarıyla gerçekleşen festivalin en dikkat çeken yanı ise Ege’ye has yöresel lezzetlerin yanı sıra bu yıl deprem bölgesinin zengin gastronomi kültürünü de kente taşıması oldu. Kendi alanında tanınmış müzisyenleri, aşçıları, şefleri, sanatçıları, dansçıları ve konuşmacıları ağırlayan ve Kuşadası’nın dört bir yanına yayılan etkinliklerin yer aldığı festival binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Kuşadası Belediyesi ile KUSAV iş birliğinde yaz sezonu boyunca, dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ın anısına düzenlenen Maffy Kuşadası Caz Günleri ve Güvercinada konserleri, kentte caz rüzgarı estirdi. Sanatseverlere 4 asırlık tarihi ile ön plana çıkan Kervansaray ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Güvercinada’da dünyaca ünlü caz sanatçılarının canlı performanslarını izleme şansı sunan konserler büyük ilgi gördü. Kentin önemli simgelerinden Balıkçılar Meydanı’nda yaz boyunca düzenlenen konserler de kente büyük bir renk ve coşku kattı.

Altın Güvercin 26.kez kanatlandı

Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 2023 yaz sezonunda 26’ncı kez düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde düzenlenen 26’ncı Altın Güvercin Beste Yarışması katılımcılarına benzersiz iki gün yaşattı. Sevilen televizyon programcısı Okan Bayülgen’in sunumu ile renklenen 26. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın büyük final gecesi canlı olarak yayınlandı. Final gecesinde müzik yaşamına ilk adımını 1987 yılında ikincisi düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’nda, merhum pop müzik sanatçısı Harun Kolçak ile birlikte yorumladığı ’Yeniden’ bestesi ile birinci olarak atan Aşkın Nur Yengi sahne alarak birbirinden güzel şarkılarıyla geceye renk kattı.

Kuşadası’nın kalbi İkioklu’da attı

Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Kuşadası İkioklu Mahalle Şenliği’ ile kentte tarih-kültür ve sanat bir araya geldi. Kentin ilk yerleşim yeri olan İkioklu’da gerçekleştirilen şenlik, ziyaretçilere 3 gün boyunca konserler, sergiler, söyleşiler ve birbirinden lezzetli yöresel yemeklerle keyifli bir atmosferde unutulan mahalle kültürünü yeniden yaşattı.

Giritliler Kuşadası’nda buluştu

Kuşadası Belediyesi ve Giritliler Federasyonu (GİRİTFED) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen üç günlük Uluslararası Giritliler Festivali, Türkiye ve Yunanistan’ın farklı kentlerinden gelen binlerce Giritliyi buluşturdu. Girit kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Giritliler Festivali’ne Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli kentlerinden binlerce Giritli katıldı. Üç gün boyunca Davutlar Mahallesi, Kervansaray, İbramaki Sanat Galerisi ile Davutlar Sevgi Plajı’nda gerçekleşen festivalde Girit mutfağına ait yemekler ve çeşitli yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar yoğun ilgi gördü.

Mermer bloklar barış ve özgürlük temasıyla şekilleniyor

Kuşadası Belediyesi, KUSAV, Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı ile Arya A.Ş iş birliğinde bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu, 7 ülkeden 10 heykeltıraşın katılımıyla sürüyor. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne ithaf edilen sempozyumda mermer blokları ‘barış ve özgürlük’ temasıyla şekillendiren heykeltıraşların eserleri 20 Ekim’de sempozyumun sona ermesinin ardından kentin farklı noktalarında sergilenecek.