Kuşadası’nda yaz etkinliklerinin vazgeçilmez adresi haline gelen Balıkçılar Meydanı, ünlü müzik grubu Rubato’yu ağırladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından yaz boyunca her çarşamba gecesi Balıkçılar Meydanı’nda düzenlenen konserlerin bu haftaki konuğu nostaljik şarkıları kendine has yorumuyla seslendiren Rubato grubu oldu. Sevilen grup, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ve muhteşem sahne performansı ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Katılımın yoğun olduğu konserde Kuşadalılar gönüllerince eğlenirken Balıkçılar Meydanı’nda bulunan işletmeler doldu taştı.

Müzik grubunun solisti Özer Arkun, Kuşadası’nda sahne almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek “Bizim için en büyük mutluluk yaptığımız işin karşılık görmesi. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Bu güzel ortamda bizi buluşturan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e de çok teşekkür ederiz” dedi.