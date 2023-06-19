Sanat, spor, eğlence ve yeşili bir araya getirdiği ‘temalı’ parkları ile dikkat çeken Kuşadası Belediyesi tarafından Yavansu Mahallesi’nde yapım çalışmaları sürdürülen Şehit Polis Fethi Sekin Parkı, tamamlanma aşamasına geldi. Park, çocukların trafik eğitimi konusunda uygulamalı eğitim almasına imkan tanırken ebeveynlerin de keyifli vakit geçireceği bir alan olarak çok kısa süre içerisinde kente kazandırılacak.

Kuşadası Belediyesi “Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü park yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Değirmendere Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı ile Davutlar Mahallesi’ndeki Yaşar Kemal ve Mustafa Altun parkları ve Kadınlar Denizi’nde bulunan “müzik” temalı Alltın Güvercin Müzik Parkı’nı kente kazandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Şehit Polis Fethi Sekin Parkı’ndaki çalışmalarında sona geldi.

Çalışmalar çerçevesinde ilk etapta elektrik, sinyalizasyon ve sulama sistemi döşenerek alt yapısı hazırlanan park alanında begonit taş ve görme engelliler için yön taşı kullanılarak 847 metrekarelik bir alanda yürüyüş yolu yapıldı. Ekipler çocuklar için güvenli bir alan oluşturmak amacıyla park çevresinde duvarların üzerini ise çitlerle kapladı. Ailelerin de keyifli vakit geçirmeleri ve dinlenmeleri için alana oturma grupları ve kameriye yerleştiren ekipler, bitki ve çim alan ile gerçekleştirerek alana modern ve estetik bir görünüm kazandırdı.

Miniklerin teorik eğitimle başlayan sürecinin ardından uygulamalı eğitimlerle üst geçit, yaya geçidi, araç kullanımı ve trafik ışıklarının kullanımını öğreneceği alanın bin 517 metrekarelik bölümünde asfalt döküm işlemi gerçekleştiren ekipler tarafından asfalt boyama yapılarak park çevresi kaldırım taşları da yerleştirildi. Çocuklara trafik eğitimi verilecek olan park, yeşil alan ihtiyacını da karşılayacak. Şehit Polis Fethi Sekin Parkı, prefabrik tuvalet ile büfe yerleştirilmesinin ardından hizmete açılacak.