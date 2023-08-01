Kuşadası Belediyesi, ünlü çocuk müzik topluluğu Şubadap Çocuk Orkestrası’nı Kuşadalı miniklerle buluşturdu. Şarkılarında doğa, insan, emek ve barış gibi kavramlara yer veren grubun konserine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünde gerçekleşen konserde, Şubadap Çocuk Orkestrası birbirinden eğlenceli şarkılarını Kuşadalı minikler için seslendirdi. Oldukça ilgi gören konserde çocuklar da şarkılara neşeyle eşlik etti. Konserde ayrıca miniklere patlamış mısır, dondurma ve pamuk şeker ikram edildi. Palyaçolar eşliğinde yapılan yüz boyama etkinliğinin de yer aldığı konserde Kuşadalı minikler doyasıya eğlendi. 2013 yılından bu yana yalnızca çocuk şarkıları besteleyen ve konserler veren Şubadap üyeleri Kuşadası’nda çok keyifli bir konser gerçekleştirdiklerini belirterek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.