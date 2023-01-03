Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na kurulan lunapark oyuncakları, Kuşadalı çocukların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Çocuklar, atlıkarınca, trambolin, dönen salıncak gibi birbirinden keyifli oyuncaklar aracılığıyla gönüllerince eğleniyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na kurulan lunapark oyuncakları, Kuşadalı çocukların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Çocuklar, atlıkarınca, trambolin, dönen salıncak gibi birbirinden keyifli oyuncaklar aracılığıyla gönüllerince eğleniyor.

Kuşadası’nda yaşayan tüm kesimler için düzenlediği etkinliklerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, çocukların yüzünü bir kez daha güldürdü. Çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi ve sosyalleşebilmeleri amacıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na yerleştirilen lunapark oyuncakları kentte adeta panayır havası estiriyor. Lunapark alanını 23 Aralık’tan bu yana her gün yüzlerce çocuk ziyaret ediyor. Oyun alanının çocuklar tarafından en çok rağbet gören oyuncakları olan trambolin ve atlıkarıncanın önünde uzun kuyruklar oluşturan çocukların mutluluk ve sevinçleri yüzlerine yansıyor.

Oyun alanında yer alan sevilen çizgi film karakterleri Red Kit, Dalton Kardeşler ve Hulk heykelleri de çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Çocuklar, çizgi film karakterleriyle hatıra fotoğrafı çektiriyor. Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, gönüllerince eğlenirken yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşme fırsatı da buluyor. Kuşalı çocuklar 31 Ocak 2023 tarihine kadar hafta içi 12.00-18.00, hafta sonu ise 11.00-19.00 saatleri arasında eğlencenin tadını ücretsiz olarak çıkarmayı sürdürecek.