Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi bünyesinde görevli uzman psikologlar, pandemi, deprem ve ekonomik kriz gölgesinde geçen son 3 yılda danışan sayısında artış yaşandığını belirterek tüm toplumu etkileyen travmatik olayların ardından psikolojik destek sağlamaya yönelik hizmetlerin arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kentte yaşayan kadın, çocuk ve gençlerin yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunlar ile ilgili olarak ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, son iki yıldır art arda yaşanan pandemi, deprem, ekonomik kriz gibi olumsuzluklar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan Kuşadalılara nefes olmayı sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi Ek Hizmet Binası’nın giriş katında hizmet veren Kadın Danışma Merkezi’nde iki uzman psikolog ile bir psikolojik danışman görev yapıyor. Fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddet türlerine maruz kalan kadın, çocuk ve gençlerin yaşadığı sorunlar başta olmak üzere danışanlarının yaşadığı tüm sosyal ve psikolojik sorunlar ile ilgili olarak rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan merkez randevu esasına göre çalışıyor. 2023 yılının ilk 10 ayında 297 danışanla 768 görüşme gerçekleştiren merkez, talep edilmesi ya da ihtiyaç duyulması halinde aile danışmanlığı hizmeti de veriyor.

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Candan Atak, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişi sayısının her geçen gün artış gösterdiğini belirterek “Ekonomik krizin oluşturduğu belirsizlikten en çok etkilenen kesimlerin başında da gençler ve kadınlar geliyor. Gençler kendi geleceklerine dair umutsuzluğa kapılırken mutfak masraflarını bile karşılayamaz hale gelen kadınlar da hem kendileri hem de aileleri için daha fazla kaygı duymaya başlıyorlar. Öte yandan alım gücünün giderek düşmesi aile içi ekonomik ve psikolojik şiddeti artırıyor. Hal böyle olunca da sağlıklı aile ve toplum yapısının sağlanabilmesi için psikolojik destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin tüm kesimler için ulaşılabilir olması büyük önem taşıyor. Pandemi, deprem, ekonomik kriz gibi tüm toplumu etkileyen travmatik olayların ardından psikolojik destek sağlamaya yönelik ücretsiz hizmetlerin artırılması gerekiyor. Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak kentimizde yaşayan kadın, çocuk ve gençlere sunduğumuz ücretsiz psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmeti ile onların yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, pandemi ile başlayıp ekonomik krizle devam eden süreçte yerel yönetimlerin sosyal devletin yerini almaya başladığını belirterek şöyle konuştu: “Kuşadası Belediyesi olarak pandeminin başından bugüne kadar yaşanan tüm olumsuzluklarda hemşehrilerimizin yanında olmak için tüm imkân ve kaynaklarımızı seferber ettik. Sosyal yardımlarımızı 4 kat oranında artırarak ve beslenme çantası yardımı, süt desteği gibi yeni projeler geliştirerek kentimizde yaşayan hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmesine, hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmesine izin vermedik. Ayni ve maddi yardımlarımızın yanı sıra içinden geçtiğimiz sürecin neden olduğu psikolojik sorunları aşmaları konusunda da hemşehrilerimize Kadın Danışma Merkezimiz aracılığıyla rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz” dedi.