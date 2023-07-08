Çocukların yaz döneminde vaktini verimli geçirmelerine ve sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Kuşadası Belediyespor bünyesinde açılan yaz spor okullarında yüzme, basketbol, voleybol, atletizm, taekwondo ve karate kursları yoğun ilgi görüyor.

Kuşadası Belediyesi, farklı yaş gruplarını sporla buluşturmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Kuşadası Belediyespor bünyesindeki yaz spor okullarında deneyimli eğitmenler tarafından 6 farklı branşta verilen eğitimler sürüyor. Çocuk ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı sporcular yetiştirmek hedefi ile 2010-2016 yılları arasında doğan çocuk ve gençler için açılan yaz spor okullarında yüzme, basketbol, voleybol, atletizm, taekwondo ve karate branşlarında eğitim veriliyor.

Yaz spor okulları, Uğur İnan Kapalı Spor Salonu, Özer Türk Stadyumu ve Ada Kültür Merkezi KEGEV bahçesinde deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleşiyor. Yaz sonuna kadar devam edecek olan ücretsiz kurslar için kayıtlar, Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası içerisindeki Güvercin Masa başvuru masasından veya Güvercin Masa çağrı merkezi üzerinden yapılıyor.