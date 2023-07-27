Kuşadası Belediye Spor ’Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyoruz’ sloganı ile çalışmalarını sürürken, yüzlerce çocuğu sporun farklı branşları ile buluşturmaya devam ediyor. Yıl boyunca açılan ücretsiz spor okullarına katılan Kuşadalı çocuklar, deneyimli eğitmenler eşliğinde vakitlerini verimli geçiriyor.

Kuşadası Belediyesi, farklı yaş gruplarını sporla buluşturmayı sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında açık havada gerçekleşen spor etkinliklerinin yanı sıra Kuşadası Belediye Spor bünyesinde yaz ve kış döneminde açılan spor okulları yoğun katılımla eğitimlerine devam ediyor. Çocuk ve gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sunmak, vakitlerini ve enerjilerini verimli kullanmalarını sağlamak ve başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla devam etmekte olan ücretsiz yüzme, basketbol, voleybol, atletizm, taekwondo ve karate eğitimleri Uğur İnan Kapalı Spor Salonu, Özer Türk Stadyumu ve Ada Kültür Merkezi (KEGEV) bahçesinde gerçekleşiyor. Çocuklar, deneyimli eğitmenler eşliğinde düzenlenen eğitimler sayesinde yaz tatillerini spor yaparak değerlendirme şansı bulurken yeni branşlarla tanışma fırsatına da sahip oluyor. Yaz sonuna kadar devam edecek olan ücretsiz eğitimler için kayıtlar, Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası içerisinde bulunan Güvercin Masa başvuru masasından veya 444 71 14 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.

“Sporu vazgeçilmez kılmak için çalışıyoruz”

Çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimleri için sportif faaliyetlere katılımın önemine dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentleşme ile birlikte oyun oynama alanları daralan çocuklarımızın enerjilerini doğru yönlendirmek için bir yandan yeni parklar ve yeşil alanlar yapmayı sürdürürken bir yandan da açtığımız yılın farklı dönemlerinde açtığımız spor okulları ile çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere farklı yaş gruplarından hemşehrilerimizi sporla tanıştırmayı, buluşturmayı ve sporu yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline getirmek için etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyoruz. Gerek kentimizin farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz spor aktivitelerine gerekse de spor okullarına gösterilen ilgi de önemli bir ihtiyacı giderdiğimizi ortaya koyuyor. Daha çok sayıda hemşehrimizin spor aktivitelerine katılımını sağlamak amacıyla yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.