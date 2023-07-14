Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimlerine ve ebeveynlerin bilgilendirme sürecine katkıda bulunmak amacıyla açılan ’Anne-Baba Çocuk Merkezi’nde atölye çalışmaları devam ediyor. Merkezde son olarak 3-6 yaş arası çocukların süt tüketme alışkanlığı kazanması amacıyla süt atölyesi düzenlendi.

Başkan Ömer Günel tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’ne kazandırılan Cafer Kotan Parkı’ndaki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde yer alan Anne-Baba Çocuk Merkezi’nde okul öncesi eğitimi uzmanları eşliğinde 3-6 yaş arası çocuklar için atölye düzenlendi. Çocukların süt tüketim alışkanlığını arttırmak ve sütün yararını anlatmak amacıyla düzenlenen atölyede çocuklar renkli kağıt ve yapıştırıcı kullanarak inek şeklinde taçlar hazırladı. Okul öncesi eğitimi uzmanları eşliğinde eğlenirken faydalı bilgiler edinen minik öğrencilere, etkinliğin sonunda Kuşadası Belediyesi tarafından çocuklara yönelik olarak sürdürülen süt desteği projesi çerçevesinde 1 litrelik ambalajlar içerisinde üretilen sütlerden ikram edildi.