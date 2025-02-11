Hatay’da ‘kuş vebası’ tespit edilen mahallede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplanan 338 kanatlı hayvan itilaf edildi. Kümesinde beslemeye başladığı horoz üzerine hayvanlarına veba bulaşan Abdullah Duman, yaşananları anlattı.

Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Duman, kümesinde beslediği 245 hayvanıyla ilgilenerek hem para kazanıyor hem de zaman geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde birkaç hayvanı ölmeye başlayan Duman, hastalıktan şüphelenerek durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler mahalleye gelerek, ölen hayvanları tahlil yapılması için Adan’ya gönderdi. Adana’da yapılan incelemelerin ardından ölen hayvanlarda ’tavuk vebası’ tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mahalleye gelerek 16 kümeste toplam 338 kanatlı hayvanı topladı. Ekipler tarafından toplanan 338 kanatlı hayvan, kireçle doldurulan 5 metre derinliğinde çukura gömüldü. Mahallenin 10 kilometre çevresindeki mahallelere bildirim yapılırken, mahallenin giriş ve çıkışlarına ’Bu bölgede tavuk vebası var’ şeklinde uyarı tabelası asıldı.

"Benim 175 tavuğum, 20 hindi, 20 kaz, 20 ördek ve 10 sülün vardı, hepsini topladılar"

Hastalıktan dolayı 245 hayvanı telef olan Abdullah Duman, "Geçtiğimiz Salı günü birkaç tavuk ölmeye başladı. Hastalık olduğundan şüphelendik ve yetkililere haber verdik. 7 Şubatta İl Tarım Müdürlüğünden ekipler gelmeye başladı. Akşamüstü gelip ölü tavukları tahlil yapmak için aldılar. Gece tahlil sonucu çıktığında ’tavuk vebası’ olduğunu tespit edilmiş. Ertesi gün ekipler gelerek tavuk, hindi, kaz, ördek ve sülünlerde dahil ölen ve ölmeyenleri de aldılar. Yumurtalar ve buzdolabında tavuk ve kaz etlerini de alıp götürdüler. Bize dezenfektan ilaçları verdiler. Ne yapmamız gerektiğini anlattılar. Buraları da kireçlediler. Mahalleye de yayılmıştı. Mahallenin girişinde asılı tabelada uyarı da bulunmuşlar. Ekipler geldiğinde sizin zararınızı karşılayacağız dediler. Benim 175 tavuğum, 20 hindi, 20 kaz, 20 ördek ve 10 sülün vardı. Mahalledeki hayvanların hepsini topladılar. Camiden anons edilerek herkes tavuğunu bırakmasın ve gelip alacağız. Topladıkları hayvanları, ekipler kepçe ile uzak bir yerde imha etmişlerdi" ifadelerini kullandı.