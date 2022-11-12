Yalova’da 250’ye yakın kuş türüne ev sahipliği yağan Hersek Lagünü’nü ziyaret eden vatandaşlara Altınova Belediyesi tarafından ‘Doğa ve Hayvanları Koruma Gönülleri Sözleşmesi’ imzalatılarak “doğa pasaportu” veriliyor. Bugüne kadar doğa pasaportu verilen kişi sayısı 8 bine ulaştı.

Yalova’da 250’ye yakın kuş türüne ev sahipliği yağan Hersek Lagünü’nü ziyaret eden vatandaşlara Altınova Belediyesi tarafından ‘Doğa ve Hayvanları Koruma Gönülleri Sözleşmesi’ imzalatılarak “doğa pasaportu” veriliyor. Bugüne kadar doğa pasaportu verilen kişi sayısı 8 bine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen 152 hektar büyüklüğündeki Hersek Lagünü, özellikle "Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi" sayesinde herkesin kuşları izlemesine imkan sağlıyor. İnşası esnasında Osmangazi Köprüsü’ne kavis verdiren ve son sayımlara göre 250’e yaklaşan kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, bu yıl da rekor sayıda flamingoyu ağırlıyor. Bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş Oteli" olarak bilinen lagün, bugünlerde sayıları bin 500’ü aşan flamingolarla renkli görüntüler oluşturuyor.

Dijital ortama taşınıyor

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, doğa ve hayvanlara sahip çıkmak, korumak ve farkındalık oluşturmak için başlattıkları Türkiye’nin ilk ve tek doğa pasaportunun kısa sürede 8 bini geçmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Türkiye’nin farklı illerinden gelen gönüllü ziyaretçilerimiz ile birlikte yayılarak büyüyen doğa pasaportumuzu dijital ortama taşıyarak, doğa ve hayvanların korunması noktasında ülkemizin en fazla farkındalık oluşturma çalışması olacağına inanıyorum. Doğa ve doğal yaşam için önemli bir katkı koymak istiyoruz” diye konuştu.