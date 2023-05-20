Dünyanın dört yanında kuş gözlemcilerinin katıldığı büyük göç gününde, tatlı bir rekabet de yaşandı. Kuş gözleminin Türkiye ayağında 168 kuş tür gözlemleyen Denizli birinci olurken, Kayseri 163 türle 2. İstanbul ise 150 türle 3. oldu.

Dünyanın en büyük kuş gözlem sitesi “ebird” tarafından her yıl kuşların bahar göçü döneminde düzenlenen “Ebird Global Bigday” 13 Mayıs’ta tüm dünyadan kuş gözlemcilerinin katılımlarıyla gerçekleşti. 253 ülkede 200 bin kuş gözlemcisi 145 bine yakın gözleme imza attılar. Dünya sıralamasında Kolombiya 1533 türle 1.olurken 1433 türle Peru 2. Brezilya ise 1199 türle 3. oldu. Sıralamada Türkiye 298 türle 32. Sırada yer aldı. Kuş gözlem gününde Türkiye’nin 43 ilinden kuş gözlemcileri de alanlara çıkarak kuş gözlemi yaptılar ve gördükleri kuşları kayıt altına aldılar. Global Bigday’ın ardından yapılan değerlendirmede, kuş gözlem gününde Türkiye’de en fazla kuş gözlemi yapılan il sıralamasında birinci 168 türle Denizli, İkinci 163 türle Kayseri, üçüncü de 151 türle İstanbul oldu.