Samsun’un Bafra ve 19 Mayıs ilçe sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde açan su papatyaları insanlara doyumsuz bir manzara sunuyor.

Türkiye’de nadir bulunan subasar ormanlardan biri olan Galeriç Ormanı ve göller, ilkbaharla birlikte açan su papatyalarıyla beyaza büründü. Görsel şölen sunan su papatyaları görenleri hayran bırakıyor. Fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan orman en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor.

Dünyada eşi benzeri yok

10 yıldır deltada fotoğraf çeken Gazanfer Demirel, "Yaklaşık 10 yıldır Kızılırmak Deltası’nda kuş fotoğrafı çekiyorum. Buranın doğal güzelliklerine hayranım. Bugün de su düğün çiçeklerini çekmeye geldim. Oldukça görsel bir şölen var. Deltayı ben çok seviyorum, uzun yıllardır da buraya geliyorum. Burası inanılmaz güzel bir yer. Yani dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Buraya yüzlerce kuş geliyor. Göç ediyor buraya. Şimdi göç zamanı. Bunlar belli bir süre sonra tekrar buradan göç ediyorlar. Tekrar geliyorlar. Burada böyle bir döngü var. Burası koruma altına alındı. Bu yönden oldukça güzel. Ben bazen kuş fotoğrafı çekmek için sabah erken güneş doğarken geliyorum. Kamuflajlarım falan var. 250’ye yakın kuş türü çektim. Yani deltamız müthiş, anlatılamaz" dedi.