Kayseri’de, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa ve Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı Milli Parkı kendine hayran bırakıyor. 301 adet kuş türünün bulunduğu milli parkta görüntülenen kuşlar görenleri mest ediyor.

Kayseri’de, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa ve Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı Milli Parkı kendine hayran bırakıyor. 301 adet kuş türünün bulunduğu milli parkta görüntülenen kuşlar görenleri mest ediyor.

301 kuş türünün tespit edildiği Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda 69 tür düzenli olarak, 18 tür ise olağan dışı hallerde kışı burada geçiriyor. Kuş Cenneti Sultan Sazlığı Milli Parkı, bölgeden ve Türkiye’den gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Göçmen kuşların oluşturduğu görsel şölen, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Bölge ayrıca fotoğrafçıların da uğrak yerleri arasında. Bin 300 metrelik yürüyüş yolu, gözetleme kuleleri ile seyrine doyum olmayan manzaraları vatandaşa sunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, ayrıca at ve kayık turlarıyla da misafirlerine hizmet veriyor. Misafir ettiği kuşlar nedeniyle ’Kuş Cenneti’ adını alan milli parktaki çeşitli kuşlar Fotoğrafçı Mehmet Ünlü tarafından görüntülendi.

"Sultan Sazlığı önemli bir dinlenme yeri"

Sultan Sazlığı hakkında bilgiler veren Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Harun Dindar; "Kuşların biliyorsunuz ana göç yolları var Afrika ve Avrupa arasında. Sultan Sazlığı’nın konumu itibariyle önemli bir mola, dinlenme yeri. Bununla birlikte birçok kuş türü yine burada eş tutma, yumurtlama, üreme, beslenme noktasında yoğun bir şekilde kullanılan alanımız. Şimdiye kadarki literatür çalışmalarında 301 adet yerli ve göçmen kuş türünün bulunduğu bilinmektedir" ifadelerini kullandı.