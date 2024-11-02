Kırşehir’de çölleşmeye başlamasıyla bilinen sulak alan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, driftçilerin yeni adresi haline geldi.

Yılda yaklaşık 5 bin farklı kuş türüne ev sahipliği yapan göl, artan sıcaklıklar ve su yollarının kapanmasıyla kuruma noktasına geldi. Kuraklıkla birlikte oluşan çevresel tahribatta driftçilere yol açtı. Kırşehir’in Mucur ilçesinde yer alan Seyfe Gölü Kuş Cenneti; flamingolar olmak üzere pek çok göçmen kuşa ev sahipliği yapmasıyla bilinmesine rağmen son yıllarda yağışların azalması ve yer altı sularının çekilmesiyle gölde var olan görsel kuş şöleninin de son bulmasına yol açtı. Kuşların yaşam alanlarının daraldığı alanda ise driftçilerin bıraktığı izler dron ile görüntülendi.

Flamingo topluluklarından birinin Seyfe’de bulunduğu bilinmesiyle birlikte sayılarının 300 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Mucur ilçesinin simgesi olan bu flamingolar, Seyfe Gölü’nün korunması nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Ayrıca Seyfe Gölü’nün bulunduğu bölgede 500-600 bin civarında kuşun bir arada yaşadığı biliniyor.