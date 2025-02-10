Mersin’in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan ve ’kuş cenneti’ olarak bilinen Göksu Deltası’nda çıkan yangında yaklaşık bin dönümlük sazlık alanın yandığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Kum Mahallesi sınırlarındaki Göksu Delta’sında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sazlık alanda çıkan yangına, bölgenin bataklık yapısı dolayısıyla müdahale edilemedi. Cuma gecesi başlayan yangın, sabah saatlerinde kendiliğinden söndü. Kuş cenneti olarak da bilinen bölgedeki yangında yaklaşık bin dönümlük sazlık alanın yandığı bildirildi.

Çevreciler tepkili

Öte yandan Göksu Deltası’nda neredeyse her yıl yaşanan yangınlar, çevrecilerin tepkisine yol açtı. Doğa ve yaban hayat fotoğrafçısı Nadir Köksoy, Göksu Deltası’nın, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olduğunu ve 1994 yılında Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar (Ramsar) sözleşmesine göre, koruma altına alınarak ’Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edildiğini hatırlattı. Ancak bu bölgenin yeterince korunmadığını belirten Köksoy, "Özellikle geceleri rüzgarlı havalarda çıkan yangınlar, sabahlara kadar kendi halinde sönene kadar devam ediyor. Çünkü alan bataklık olduğu için müdahale edilemiyor ve bunu fırsat bilen kişiler, bölgenin imara açılması için kasıtlı olarak yangın çıkarıyor" dedi.

Bölgenin hem endemik bitkileri hem de nesli tehlike altında olan kuşların yaşam alanı olduğunu söyleyen Koksoy, "Kum zambakları ve saz horozu yanan bölgelerde bulunmaktadır. Bu bölge kuşlar için Türkiye’nin önemli göç yollarından birisidir. Bölgenin artık yanmasını ve her yangında binlerce kuşun ölmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Göksu Deltası

Uluslararası öneme sahip ve yeryüzünün sayılı deltalarından biri olan, diğer adıyla ’kuş cenneti’ olarak bilinen Göksu Deltası, Mersin’in Silifke ilçesinde yer alıyor. Delta ayrıca birçok endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Toplam alanı 10 bin hektar olan ve Türkiye’de yaşayan 450 kuş türünün 334’ünün yaşadığı Göksu Deltası, orta Toroslar eteğinde yer alan Silifke’nin güney ucunda, Göksu Irmağının oluşturduğu kıyı ovası üzerinde bulunuyor.