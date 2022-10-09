Beykoz’da Kaymak Donduran Mesire Alanı’nda toplanan motor kurye çalışanları, düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

Beykoz’da Kaymak Donduran Mesire Alanı’nda toplanan motor kurye çalışanları, düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

İstanbul Beykoz’da çalışan kuryelerine ve ailelilerine, Vigo, moral gecesi düzenledi. Kaymak Donduran Mesire Alanı’nda düzenlenen etkinlikte 750’ye yakın çalışan ve aileleri halay çekerek eğlendi. Şirketin İstanbul Bölge Müdürü Abdülkadir Kaya konuşmasında, “Çalışanlara ve ailelerine her şekilde destekçisiyiz ve biz bir aileyiz güçlü bir aileyiz” dedi.

Etkinliğe katılan Süleyman Kaplan, “İşimiz zor, 12 saat motor üstündeyiz. Böyle etkinliklere ihtiyacımız oluyor. Bu konuda Vigo bizi yalnız bırakmıyor, bizde bir araya gelerek moral buluyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan bir diğer çalışan Serap Turuç ise ”Zor bir işimiz var, etkinlikler bizim için güzel ve eğlenceli geçiyor. Bu tarz etkinliklerin devamını bekliyoruz. İyi ki Vigo’da çalışıyorum” diye konuştu.

Saat 22.00’de başlayan etkinlik 01.00’de son buldu.