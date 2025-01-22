Denizli’nin Çameli ilçesinde doğal güzelliğiyle hem yaz hem de kışın ziyaretçilerini ağırlayan Kolak Gölünün kurumasının ardından harekete geçildi. Çameli Belediyesi öncülüğünde ilgili kurumlar tarafından başlatılan çalışmada su tıkanan su damarları tespit edilen Kolay Gölünün eski ihtişamını kavuşturulması hedefleniyor.

Denizli’nin Çameli ilçesinde yer alan ve adını sınırları içerisinde bulunduğu mahalleden alan Kolak Gölü kent merkezine 120 kilometre mesafede olmasına rağmen hem yaz mevsiminde hem de kış mevsiminde pek çok ziyaretçisine ev sahipliği yapıyordu. Kışın kartpostallık görüntüler ile mest eden Kolak Gölü, yaz mevsimlerinde ise serin havasıyla sıcaktan bunalanların nefes aldığı alanlar arasında ilk sırada yer alıyordu. Yeraltı sularıyla zeminden beslenen ancak zemin tabakasında biriken kil ve alüvyonların kaynakların önünü kapatması nedeniyle kuruyan Kolak Gölü için Çameli Belediyesi öncülüğünde ilgili kurumların desteğiyle çalışma başlattı.

Kolak Gölünden sevindirici haber

Eski ihtişamından eser kalmayan Kolak Gölünün ekosistemini koruma amacıyla başlatılan çalışmalara İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Uyak da katkı sağladı. Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda göl ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Ekolojik dengelerin değişmesine bağlı olarak kuraklık ve yeraltından kendisini besleyen kanalların kapanmasıyla kuruma noktasına gelen göl yatağında su damarları tespit edildi ve bu kaynakların analizi için gerekli işlemler başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Çameli Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Hayrettin Kam ve Fen İşleri Müdürlüğü teknik personeli Öznur Yıldırım Bozok, sürecin aralıksız devam edeceğini belirterek, bölgenin doğal yapısının korunması için tüm imkanların seferber edileceğini vurguladı.

Kolak Gölünün kurtarılmasıyla ilgili olarak başlatılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Kurak geçen mevsimler nedeniyle kuruyan ve doğal güzelliğiyle doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı olan Kolak Gölü için Çameli Belediyesi olarak harekete geçtik. Gölün ekosistemini koruma amacıyla başlatılan çalışmalara İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Uyak hocamız da katkı sağladı. Belediye ekiplerimizin yaptığı çalışmalarda göl yatağında su damarları tespit edildi ve bu kaynakların analizi için gerekli işlemler başlatıldı. Çalışmaların devam ettiği Kolak Gölümüzün eski ihtişamını en kısa sürede kavuşmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.