Denizli’nin Çameli ilçesinde doğan güzelliğiyle hem yaz hem de kışın ziyaretçilerini ağırlayan Kolak Gölü kurudu. Yeraltı sularıyla zeminden beslenen ancak zemin tabakasında biriken kil ve alüvyonların kaynakların önünü kapatması nedeniyle kuruduğu belirlenen gölün, eski ihtişamına kavuşması için Çameli Belediyesiyle ilgili kurumlar tarafından çalışmalara başladı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde yer alan ve adını sınırları içerisinde bulunduğu mahalleden alan Kolak Gölü kent merkezine 120 kilometre mesafede olmasına rağmen hem yaz mevsiminde hem de kış mevsiminde pek çok ziyaretçisine ev sahipliği yapıyordu. Kışın kartpostallık görüntüler ile mest eden Kolak Gölü yaz mevsimlerinde ise serin havasıyla sıcaktan bunalanların nefes aldığı alanlar arasında ilk sırada yer alıyordu. Şimdilerde ise kuruyan göl görenleri hüzne boğuyor. Eski ihtişamından eser kalmayan göl, ekolojik dengelerin değişmesine bağlı olarak kuraklıktan hem de yeraltından kendisini besleyen kanalların kapanmasıyla kuruma noktasına geldi. Yeraltı sularıyla gölü besleyen kanallar, kil ve dışarıdan yağmur sularıyla gölün tabakasını kapatan alüvyonlarla nedeniyle tıkandı. Buna bağlı olarak ise gölde kurudu.

Gölün eski güzelliğine kavuşmasını istediklerini belirten Mahalle sakinlerinden Saniye Şahan, “Şimdiye kadar kurumamıştı. Bu sene kurudu. Yazın ayrı kışın ayrı güzel oluyordu. Yazın geleni gideni çok oluyordu. Muhtarımız uğraşıyor, inşallah eski günlerine kavuşuyor. Eskiden bu mevsimlerde gölün yüzeyi buz ile kaplanırdı. Ama şimdi öyle bir şey yok” dedi.

"Elle alınacak numunelerin tahliline göre gölün geleceği belli olacak"

Kolak Gölünü eski günlerine kavuşturulması için Çameli Belediyesi olarak çalışmalar başlattıklarını ifade eden Çameli Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Hayrettin Kam, “Kolak Gölümüz çok acı verici bir halde şuan sular çekilmiş durumda. Bununla ilgili bir çalışma başlattık. Çameli Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda bir takım kurumlarla görüşmeler yaptık. Kurumların yönlendirmesiyle bizim Kolak Gölümüz doğa sit alanı ilan edildiği için Belediye olarak hiçbir çalışma yapamıyoruz. Ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüştük. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bizlere bir bilimsel raporun hazırlanıp bunun sonucunda gölümüzde bir temizleme çalışması yapabileceklerini ifade ettiler. Bunun üzerine bizlerde araştırma içerisine girdik. Birkaç üniversiteler ile görüştük ve sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Uyak hocamızla görüşmeler sağladık. Bu bilimsel raporu kendisi hazırlayabileceğini bizlere ifade etti ve bunun üzerine bir çalışma başlattık. Daha sonra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne müracaat ettik ve kendi aralarında toplanarak bir karar verdiler. Kolak Gölünde elle numune almak suretiyle ve toprak numunesi alacaklar. Tahlilin sonucunda bir karar vereceklerine ifade ettiler. Bunun üzerine hala kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah Kolak Gölümüzü eski haline kavuşturmak için Çameli Belediyesi olarak elimizden gelen çalışmaları devam edeceğiz ve bu konuda inşallah Kolak Gölü eski haline kavuşacak” şeklinde konuştu.

“Alttan beslenen gölümüzü yeryüzüne çıkarmak için bir çalışma başlattık”

Gölün eksi günlerinde olduğu gibi yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacağı günü beklediklerini ifade eden Çameli Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Hayrettin Kam, “Gölümüz 80 ile 100 metre derinliğindeydi ancak bir takım heyelanların ve sel suların getirmiş olduğu bayır ve beyaz topraklarla kaynaklarımızı doldurdu. Bunun neticesinde göl alttan beslenemez hale geldi. Alttan beslenen gölümüzü yeryüzüne çıkarmak için bir çalışma başlattık. Aynı zamanda bizim bu gölümüzü görmek için yerli ve yabancı turist çok geliyordu. Doğanın ve gölün güzelliğine seyretmek için geliyorlardı. Çameli Belediyesi olarak çevreye duyarlı bir şekilde çalışmalar yapmıştık. Gelen turistler genellikle kamp kurmaya, dinlemeye geliyordu. Yine eski haline kavuşturursak yine yerli ve yabancı turistlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Gölümüzü görmek için akın akın insanların geleceğinin kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.