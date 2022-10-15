Van’ın Özalp ve Muradiye sınırları içerisinde Sarımemet Barajı’nın kuruyan yaklaşık 300 dönümlük bir alanında söğüt ormanlığını oluştu.

Van’ın Özalp ve Muradiye sınırları içerisinde Sarımemet Barajı’nın kuruyan yaklaşık 300 dönümlük bir alanında söğüt ormanlığını oluştu.

Van’ın Muradiye ve Özalp sınırları içerinde yer alan ve Şemsettin Mahallesi sınır olan Sarımemet Barajı yaşanan kuraklıktan nasibini aldı. 1990’lı yıllarda sulama ve elektrik üretmek amacı ile yapılan Sarımemet Barajı, son 4 yıl içinde yaşanan kuraklıklar nedeni çekilen suların bulunduğu alanda kendiliğinden oluşan söğüt ormanlığına dönüştü. Özalplı doğa gezginin olan Ergin Yıldırımçakar, söğüt ağaçlarından oluşan bölge yabani hayvanlarına ev sahipliği yaptığını söyledi. Yıldırımçakar, "Söğüt ağaçları tamamen kendiliğinden oluştu. Boyları 4,5 ila 5 metreye ulaştı. Yaşanan kuraklıktan dolayı suların çekildiği alanda Karasu çayından gelen sular ve oluşan selin getirdiği ağaç tohumlarından oluştu. Bölge tamamen bir Amazon ormanı anımsatıyor. Bir sürü kuş türü ve yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Ormanlık alan tam bir tabiat güzelliği oluşturuyor. Köylüler de buradan kışlık yakacaklarını temin ediyor” dedi.