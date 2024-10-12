DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, kentin dört bir yanında bulunan ve kuruyan ağaçların yerlerine yenisini dikti.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin daha yeşil ve yaşanabilir olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bazı bölgelerde kuruyan, trafik kazaları sebebi ile yerlerinden kopan ağaçların yerlerine yenilerinin dikimi gerçekleştirildi. Düzce’nin yeşilliğinin arttırılması için yeni ağaçları toprakla buluşturan Düzce belediyesi, şehrin ve çevrenin güzelleşmesi için çalışmalarını sürdürecek.