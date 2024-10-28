Toplaması kadar kurutması da zahmetli olan madımak bitkisinin tazesi 100 lirayken kurutulmuşu ise 500 liradan alıcı buluyor.

Sivas’ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan madımak bitkisi, yaz aylarında yaş tüketilirken kış aylarında da kurusuyla sofraları süslüyor. Yaz aylarında Sivas ve çevresinde doğada yetişen ve sabırla toplanan madımak, özellikle kış aylarında kurutulmuş haliyle büyük talep görüyor. Köylerde kadınların el birliğiyle tek tek topladığı bu bitki, mayıs ayında hasat edilip yaz boyunca kurutularak yıl boyunca tüketilebiliyor. Yaz aylarında kilosu 100 liradan satışa sunulan taze madımak, kurutulduğunda fiyatı neredeyse beş kat artarak 500 liradan alıcı buluyor. Madımak bitkisi, içerdiği antioksidanlarla kansere ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu özellikler taşımasıyla biliniyor. Sağlık açısından da faydalarıyla öne çıkan madımak, Sivas mutfağının vazgeçilmez tatları arasında yer alırken, halk tarafından birçok yemeği yapılıyor. 5 kilogram yaş madımaktan yaklaşık olarak 1 kilogram kuru madımak elde ediliyor. Toplaması kadar kurutması eda zor olan madımağı Sivas’ın yerli halkından çok gurbetçileri tercih ediyor.

“Gurbetçi vatandaşlarımız gitmeden kuru madımak alıyorlar”

Genellikle gurbetçi vatandaşların yaşadıkları ülkelere gitmeden kuru madımaklarını da aldıklarını belirten Yusuf Kurt, “Madımakları genelde köylüler getirir, köylülerden alırız. Fiyatı yaklaşık 500 lira. Madımak Sivas’ın olmazsa olmazlarındandır. Yazın toplanır ve kurutularak kışın tüketilir. Gurbetçi vatandaşlarımız genelde alıyor, yaşadıkları yerlerde bulamadıkları için gitmeden buradan alıp gidiyorlar. Madımak Sivas’ımızın olmazsa olmazıdır” ifadelerini kullandı.

“5 kilogram yaş madımaktan, 1 kilogram kuru madımak çıkar”

Kurutulduğu zaman 5 kilogram yaş madımaktan, 1 kilogram kuru madımak çıktığını belirten Kurt, “Madımak yazın tek tek toplanır, kuru bir ortama serilir ve kuruduktan sonra toplanır, kalbur ile elemsi yapılır. Köylülerimizin genelde geçim kaynağıdır, topladıkları madımağı burada satarak evlerinde katkıda bulunurlar. 5 kilogram yaş madımaktan, 1 kilogram kuru madımak çıkar. Kurutulup temizlendiği zaman ise onun sadece yaprak kısmı kaldığı için 5 kilogramdan, 1 kilograma düşüyor. Yaş madımağın kilosu 100 lira ise ortalama kuru madımağın fiyatı da 500 liradır” dedi.

“İstanbul’dan komşularım da kuru madımak istiyor”

İstanbul’daki komşularını da madımağı beğenip kendisinden istediklerini belirten Hakan Erdoğan, "Yazın taze olarak alıp taze tüketiyoruz, kışın ise kışlık olarak kurusunu alıyoruz. Kışın kuru madımak çok güzel oluyor, Ramazan ayında falan çok lezzetli oluyor. Sivas’ımızı yöresel bir lezzetli biz de sürekli severek tüketiyoruz. Çorbasını yapıyoruz, yoğurtlu yemeğini yapıyoruz. Ailemizle çocuklarımızla severek yiyoruz, komşularımıza ikram ediyoruz. İstanbul’dan komşularımız da istiyor, ben de gitmeden onlara da alacağım. Eşimin tavsiyesi üzerine buraya geldim almaya, nasip olursa buradan alıp götüreceğiz” dedi.