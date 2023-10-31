Son zamanlarda Türkiye'nin birçok ilinden öğretmenlere yönelik şiddet haberlerinden sonra Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent KURUOĞLU ilginç bir eyleme imza attı. Yaptığı konuşmada; Milli Eğitim Bakanı bir milyondan fazla öğretmene 24 Kasım Öğretmenler Gününde önlük hediye ederek eğitimin sorunlarını örtbas edemez. Her gün önlük ve mülakat açıklaması yapan bakanlığın öğretmenlere şiddet ile ilgili tek cümlelik açıklama yapmaması manidardır. Sayın bakan; öğretmenler okula giderken ya da okulda, saldırıya uğramanın tedirginliğini yaşamaktadır. Sizin verdiğiniz önlük şiddeti engelleyemez. Ne yapalım bizde sendika olarak öğretmenlere öğretmenler gününde çelik yelek mi dağıtalım? diyerek beyaz çelik yelek giydi ve bundan sonra okullara çelik yelekle mi gidelim , eğitimde şiddet yasasının çıkması için illa bir öğretmenin ölmesi mi gerekir. Ya da idarecilerin gördüğü psikolojik şiddetten dolayı intihar etmesi mi gerekir? Sayın Milli Eğitim Bakanı oturduğunuz makam eğitim çalışanlarının hak ve hukuğunu koruma makamıdır.Lütfen gereğini yapınız diyerek konuşmasına son verdi.