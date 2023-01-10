Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, İngiltere’nin en prestijli ödüllerinden biri olan Best Business Awards’ta Can Dostlar projesi ile “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde “En İyi İşletme” ödülünün sahibi oldu.

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, İngiltere’nin en prestijli ödüllerinden biri olan Best Business Awards’ta Can Dostlar projesi ile “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde “En İyi İşletme” ödülünün sahibi oldu.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), hizmet bölgesindeki sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve başta kısırlaştırma olmak üzere tedavi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2021 yılında hayata geçirdiği ve süreklilik kazandırdığı “Can Dostlar” sosyal sorumluluk projesi ile ödüle layık görüldü. İngiltere’nin özel sektör ve kamunun katılımına açık olan en prestijli ödülleri arasında yer alan Best Business Awards’ta OEDAŞ, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde “En İyi İşletme” ödülünün sahibi oldu.

Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Pandemi dönemindeki kısıtlamalarda saha çalışanlarımızın önerisiyle hayata geçirdiğimiz projemiz; HAYTAP, kamu kurumları ve bölge halkının desteğiyle her geçen gün büyüdü. Projemizin uluslararası bir yarışmadan ödülle dönmesinden büyük mutluluk duyduk. Başta çalışanlarımız olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Jüri başkanından OEDAŞ’a tebrik

OEDAŞ’ı ödüle layık gören bağımsız ve alanında uzman isimlerden oluşan jüri heyetinin başkanı Ian Hughes ise şu açıklamayı yaptı; “Can Dostlar projesi için OEDAŞ’ı tebrik ediyoruz. Proje çerçevesinde hurda malzemeleri barınağa dönüştürmelerinin de son derece parlak bir fikir olduğuna inanıyoruz.”